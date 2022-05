Milow, Minister und Musikschulen: Rheinland-Pfalz-Tag

Bei der offiziellen Eröffnung an diesem Freitag (18.11 Uhr) auf der Landesbühne vor dem Innenministerium ist neben der Regierungschefin auch Prinz Mathias I. aus Ahrweiler dabei. Es folgt ein bunter "Fastnachts-/Karnevalssplash". Schon am Nachmittag (14.45) öffnet Landtagspräsident Hendrik Hering das frisch sanierte Deutschhaus für die Bürger. Die Landesregierung steht unter anderem bei einem Frühschoppen den Menschen Rede und Antwort. Dreyer spricht aber auch mit Jugendlichen darüber, was sie bewegt.

Besucher sollten nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ein Shuttlebus fährt in beide Richtungen rund um das Feiergelände und hält an mehreren Stationen. In dem Bus sind Masken Pflicht, in öffentlichen Räumen und bei Gedränge werden sie empfohlen. Mehr Corona-Beschränkungen gibt es nach zwei Jahren Pandemie aber nicht mehr.

Das Justizministerium zeigt unter anderem die – nicht zum Einsatz gekommene – rheinland-pfälzische Guillotine, die extra von der Festung Ehrenbreitstein nach Mainz geholt wird. Dazu gibt es eine Ausstellung über die Todesstrafe. Schwerpunkt ist aber der Justizvollzug. Zu sehen sind unter anderem ein Gefangenen-Schubbus und ein mobiler Muster-Haftraum. Im Foyer des Ministeriumsgebäudes stellen die Gefängnisse ihre Produkte vor, von der Grillzange über Insektenhotels bis zu Relaxliegen.

Seit 1984 richtet jedes Jahr eine andere Stadt das Landesfest aus. Wegen Corona war aber zwei Jahre Pause - die Feiern in Andernach und Boppard wurden abgesagt. Zuletzt war 2019 in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) Rheinland-Pfalz-Tag. Jetzt wird wieder gefeiert - zum 36. Mal.

Die Kosten lassen sich erst im Juni beziffern, wenn alle Rechnungen vorliegen, zumal die Preise derzeit steigen, heißt es bei Stadt und Landesregierung. Im Landeshaushalt sind 250 000 Euro für das dreitägige Spektakel eingestellt. Genauso viel Geld kommt noch einmal wegen des 75. Jubiläums und den damit verbundenen Sonderveranstaltungen dazu. Weitere 120 000 Euro übernehmen Sponsoren. Zudem werden ein Sammelmagnet mit Gutenberg, ein Landesfestbecher (zwei Euro) und ein Weinglas (drei Euro) verkauft, mit denen auch Müll gespart werden soll. 537 000 Euro sind im Stadthaushalt eingeplant, davon sollen aber etwa 180 000 durch Sponsoren und den Verkauf wieder erwirtschaftet werden.