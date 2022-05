Land feiert sich nach der Pandemie-Pause drei Tage lang

Rheinland-Pfalz feiert sich drei Tage lang selbst. Ministerpr├Ąsidentin Malu Dreyer, der Mainzer Oberb├╝rgermeister Michael Ebling und Landtagspr├Ąsident Hendrik Hering (alle SPD) er├Âffnen das Fest am heutigen Abend (18.00 Uhr) in der Landeshauptstadt vor dem Innenministerium. Ein Hauch von Fastnacht und Karneval darf in Mainz dabei nicht fehlen: Prinz Mathias I. aus Ahrweiler und der Spielmannszug Ahrweiler sind bei der Er├Âffnung auch dabei.