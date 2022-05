SWR: Bundespräsident besucht Mainzer Sozialmediziner Trabert

Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wird sich Anfang Juni erneut mit BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier treffen. Der berichtete der Sender SWR in Mainz am Samstag. Das Treffen soll demnach am 2. Juni in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz stattfinden. Das habe Trabert dem SĂŒdwestrundfunk (SWR) mitgeteilt. Trabert hatte auf Vorschlag der Linken fĂŒr das Amt das BundesprĂ€sidenten kandidiert, war aber Steinmeier bei der Wahl im Februar unterlegen und wurde danach von ihm zum GesprĂ€ch eingeladen. Der Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland hatte den BundesprĂ€sidenten im Gegenzug dazu eingeladen, sich das Konzept der medizinischen Versorgung seines Vereins anzuschauen.