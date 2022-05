Rheinland-Pfalz-Tag mit über 150.000 Besuchern am Samstag

Der Rheinland-Pfalz-Tag hat am Samstag mehr als 150 000 Besucher in die Landeshauptstadt gelockt. "Auch am zweiten Tag des Rheinland-Pfalz-Tags war die Stimmung in Mainz hervorragend", teilte Ministerpr├Ąsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag mit. Das dreit├Ągige Landesfest geht am Sonntag mit einem bunten Festumzug (ab 13.00 Uhr) mit Gruppen aus verschiedenen Teilen des Landes zu Ende.