Große Nachfrage bei Verkaufsstart von 9-Euro-Ticket

Mainz Gro├če Nachfrage bei Verkaufsstart von 9-Euro-Ticket Von dpa 23.05.2022 - 17:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein 9-Euro-Ticket ist vor einem Fahrkartenautomaten zu sehen. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa/dpa-bilder)

Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz haben zum Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets eine hohe Nachfrage verzeichnet. "In Rheinland-Pfalz ist der Verkauf der g├╝nstigen Monatskarten sehr gut angelaufen", teilte eine Sprecherin der Deutsche Bahn am Montag mit. Insgesamt seien bundesweit in den fr├╝hen Morgenstunden rund 50.000 Tickets verkauft worden. Angaben zu Ticketverk├Ąufen einzelner Regionen konnte das Unternehmen nicht machen.

Beim Eisenbahnunternehmen Vlexx aus Mainz startete der Vorverkauf der verg├╝nstigten Tickets am Montag im Kundencenter in Alzey ebenfalls. "Die Nachfrage ist sehr gut", sagte eine Sprecherin. Der Ticketverkauf an den Vlexx-Automaten beginne voraussichtlich am 30. Mai.

Das 9-Euro-Ticket sowie die hohe Nachfrage bezeichnete der Fahrgastverband Pro Bahn als "gro├čartig". Spannend sei nun, welche Kunden der ├Âffentliche Nahverkehr dazugewinne, sagte der Landesvorsitzende Martin Mendel. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass vermehrt Ausfl├╝gler das Angebot annehmen, die etwa von Mainz nach Heidelberg oder an den Bodensee fahren. Dass Berufspendler vom Auto auf die Bahn umsteigen, erwartet Mendel eher weniger. Daf├╝r sei das Angebot an ├Âffentlichen Verkehrsmitteln im l├Ąndlich gepr├Ągten Rheinland-Pfalz noch zu gering.

In Rheinland-Pfalz gibt es Verkehrsverb├╝nde, in denen unterschiedlichen Tarife gelten. "Wer von Mainz nach Trier fahren will, f├Ąhrt durch drei Verkehrsb├╝nde", sagt Mendel. Dies w├╝rde viele Fahrg├Ąste abschrecken. Er hofft, dass die hohe Nachfrage nach den Sondertickets das Land n├Ąher Richtung Mobilit├Ątswende r├╝ckt sowie den Ansto├č f├╝r ein einheitliches Tarifsystem gibt.