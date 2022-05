Erneut weniger Arbeitslose in Rheinland-Pfalz

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Mai im vierten Monat in Folge zur├╝ckgegangen. Rund 95.400 M├Ąnner und Frauen waren im Mai arbeitslos gemeldet. Das waren 2,4 Prozent weniger als im April und 17,9 Prozent weniger als im Mai 2021, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur f├╝r Arbeit am Dienstag in Trier berichtete. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,2 Prozent - 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und ein Prozentpunkt weniger als im Mai vor einem Jahr.