Münster

Polizei löst in Münster illegale Treffen der Autoszene auf

25.04.2021, 15:50 Uhr | dpa

In Münster hat die Polizei mehrere illegale Treffen der sogenannten "Poser- und Dater-Szene" aufgelöst. Am Samstagabend erwischten Beamte zunächst einen 17 Jahre alten Kradfahrer und einen 19 Jahre alten Autofahrer, die sich ein Rennen mit einem dritten Wagen geliefert hatten. Sie mussten ihren Führerschein und ihr Fahrzeug abgeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Am gleichen Abend versammelten sich den Angaben zufolge auf zwei verschiedenen Parkplätzen mehrere Menschen aus der Szene. Teils versuchten sie, über Grünflachen mit ihrem Auto zu flüchten. Gegen 52 Personen schrieben Polizisten dann Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei in Münster ein ähnliches Treffen von Autofahrern aus dieser Szene aufgelöst. 180 Personen hätten Anzeigen wegen Verstoßes gegen den Coronaschutz bekommen, hieß es in einer Mitteilung von Samstag.