Münster

Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen und stirbt

02.10.2021, 20:11 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Münster mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 49-Jährige geriet am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Wagen einer 19-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger notärztlicher Versorgung sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.