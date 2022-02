Münster

Auto prallt gegen Baum: 21-jähriger Fahrer tot

26.02.2022, 09:29 Uhr | dpa

Beim Aufprall auf einen Baum ist ein 21-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen in Recklinghausen tödlich verletzt worden. Er war mit dem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Durch die Wucht wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen und der Fahrer herausgeschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 21-Jährigen feststellen.