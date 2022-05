NRW-OVG verhandelt Musterverfahren zu Abwassergebühren

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster beschäftigt sich am Dienstag (10.30 Uhr) in einem Musterverfahren mit dem Thema Abwassergebühren. In dem Streit zwischen einem Bürger und der Stadt Oer-Erkenschwick geht um den Vorwurf, dass die Kommune die Gebührenkalkulation falsch aufstellt. Konkret soll Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 die Kosten für Abschreibungen und Zinsen zu hoch angesetzt haben. Unterstützt wird die Klage vom Bund der Steuerzahler in NRW (BdSt). Das OVG will noch am Dienstag eine Entscheidung verkünden.