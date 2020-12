Nürnberg

Gericht will Urteil wegen Mordes an 27-Jährigem verkünden

14.12.2020, 01:47 Uhr | dpa

Im Prozess wegen des Mordes an einem 27-Jährigen in Mittelfranken verkündet das Nürnberger Landgericht voraussichtlich heute ein Urteil. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft für die beiden Angeklagten gefordert, die Verteidiger Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 32-Jährigen vor, das Opfer im vergangenen Sommer mit zahlreichen Messerstichen und Schlägen gegen den Kopf getötet zu haben. Dazu angestiftet haben soll ihn seine 33 Jahre alte Ex-Freundin, die die Geliebte des Opfers war.

Die beiden Deutschen sollen auch geplant haben, den Ehemann der Frau zu töten. Doch dazu kam es nicht mehr. Ein Pilzsammler fand die Leiche des 27-Jährigen noch am Tattag in einem Wald in der Nähe von Nürnberg. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen kurz danach fest. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.