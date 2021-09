Roller der Tochter geklaut

Vater überführt 14-jährigen Dieb mit Trick

29.09.2021, 13:28 Uhr | t-online

Ein Vater hat die Klärung des Diebstahl des Rollers seiner Tochter selbst in die Hand genommen. Durch eine Suche im Netz fand er das vermisste Fahrzeug und lieferte den Täter direkt der Polizei.

Ein Vater hat den gestohlenen Tretroller seiner Tochter im Internet wiedergefunden und den Dieb überlistet. Ein Unbekannter hatte am Freitag einen abgestellten Tretroller in Fürth in der Nähe von Nürnberg geklaut, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Vater des bestohlenen Mädchens entdeckte einige Tage später, dass der rund 180 Euro teure Roller über ein Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten wurde.

Vater trickst Dieb aus: 14-Jähriger wird schon von Polizei erwartet

Er vereinbarte mit dem Verkäufer einen Termin für den Kauf und die Übergabe am Dienstag und verständigte die Polizei. Wie vereinbart erschien der mutmaßliche Dieb mit dem Roller am Treffpunkt – wo ihn schon die Streife erwartete.

Der 14-jährige Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen und nach einem eingehenden Gespräch wieder den Erziehungsberechtigten übergeben.