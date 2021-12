120 Kilo schwer

Fliegerbombe entschärft – Sperrungen aufgehoben

15.12.2021, 08:09 Uhr | MaM, t-online

Bei Bauarbeiten in Nürnberg wurde eine 120 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Bei den Vorbereitungen für die Sprengung kam es zu Problemen.

Am Dienstag ist bei Bauarbeiten in Nürnberg eine Fliegerbombe gefunden worden. Am späten Abend wurde der Blindgänger dann gegen 23 Uhr entschärft, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete.



Wie die Stadt auf Twitter mitteilte, handelte es sich bei dem Blindgänger an der Brunecker Straße um eine amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern aus dem Zweiten Weltkrieg.

Gegen 18.30 Uhr war die Evakuierung in einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort der 120 Kilogramm schweren Bombe abgeschlossen. 186 Personen haben ihre Wohnungen verlassen müssen.



Während der Entschärfung wurde die Ingolstädter Straße ab Münchner Straße für den Verkehr gesperrt. Die Entschärfung dauerte bis in den späten Abend: Wegen des sandigen Untergrundes konnten sich die Baufahrzeuge nur sehr langsam bewegen. Auch der Luftraum musste nach Angaben der Stadt während der Entschärfung gesperrt werden.