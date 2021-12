"Erschütternd und Ekel erregend"

Unbekannte urinieren und spucken in Kinderwagen – Zeugen gesucht

16.12.2021, 17:47 Uhr | t-online, ads

Nahe Nürnberg haben Unbekannte den Kinderwagen einer jungen Mutter mit Körperflüssigkeiten unbrauchbar gemacht. Die Polizei sucht nach der "Ekel erregenden" Tat nach Zeugen.

Unbekannte haben in Schwabach südwestlich von Nürnberg – unter anderem – in den Kinderwagen eines kleinen Jungen uriniert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hatte die Mutter den Wagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt.

"Erschütternd und Ekel erregend" nennt die Polizei die Tat: Die junge Frau musste nämlich feststellen, dass Unbekannte nicht nur in den Kinderwagen uriniert und gespuckt hatten, sondern auch eine angerauchte Zigarette auf das Spucktuch des Kindes geworfen und eine bislang undefinierte Flüssigkeit darauf verschüttet hatten.

Nach Angaben der Polizei entstand am Kinderwagen ein hoher Sachschaden – er sei "völlig verschmutzt" worden. Die Inspektion Schwabach bittet Menschen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter 09122-927114 zu melden.