Impfangebote in Nürnberg

Hier können Sie sich über die Feiertage impfen lassen

22.12.2021, 19:59 Uhr | t-online, ads

Wer noch eine Impfung benötigt, hat in Nürnberg mehrere Möglichkeiten, diese über die Feiertage zu bekommen. t-online hat für Sie eine Übersicht über die Impfstellen und -aktionen zusammengestellt.

Wenn Ihnen noch eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung gegen Corona fehlt, haben Sie in Nürnberg selbst an Heiligabend noch eine Chance darauf – in sämtlichen städtischen Impfzentren wird am 24. weiter geimpft.

Das betrifft laut Stadt die Impfstellen im Heilig-Geist-Saal, in der IHK, in der alten Kfz-Zulassungsstelle sowie im ehemaligen N-Ergie-Kundenzentrum. An Heiligabend und Silvester wird dort jeweils von 9 bis 14 Uhr geimpft, an den Werktagen der Weihnachtsferien regulär von 8 bis 19 Uhr.



Geschlossen haben alle Impfstellen über die beiden Feiertage nach Heiligabend sowie am 1. Januar. Die besagten städtischen Impfzentren öffnen dann die Türen wieder am 2. und 6. Januar.

Sonderimpfaktionen in Nürnberg über die Festtage

Vom 3. bis 5. Januar können Eltern mit ihren Kindern zum Impfen nach Langwasser und Laufamholz kommen, vom 6. bis 8. Januar finden dort Sonderimpfaktionen für alle Interessierten statt, wie die Stadt mitteilt.

Auch einige örtliche Arztpraxen beteiligen sich an der Impf-Kampagne über die Festtage: In der Praxis Dr. med. Yavuz Durmaz, in der Praxis Winkler, John, Wüstermann und in der Praxis Dr. med. Rometsch können sich impfwillige Nürnberger am 27., 28., 29. und 30. Dezember ihre Corona-Impfungen abholen.