Protestaktion in Nürnberg

Aktivisten blockieren Ausfahrt von Frankenschnellweg

22.02.2022, 09:46 Uhr | t-online, fas

Die Blockade an der Jansenbrücke: Die Polizei riet, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (Quelle: Twitter/AufstandLastGen)

Lange Staus im Berufsverkehr: Aktivisten der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" haben sich in Nürnberg auf eine Ausfahrt des Frankenschnellwegs geklebt. Die Polizei ist vor Ort.

Klimaaktivisten haben am Dienstagmorgen eine Abfahrt des Frankenschnellwegs in Nürnberg blockiert. Wie auf Fotos zu sehen ist, setzten sich mindestens fünf Personen an der Jansenbrücke auf die Straße. Nach Angaben der Polizei hatten sich Demonstranten auf der Straße festgeklebt. Die Feuerwehr versuche, den Kleber zu lösen, sagte ein Polizeisprecher.

Durch die Aktion der Gruppierung "Aufstand der letzten Generation" kam es zu langen Staus im Berufsverkehr. Die Polizei riet, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der vierspurige Frankenschnellweg verbindet Teile der A73 und ist in Nürnberg eine der wichtigsten Strecken.

Nürnberg: Maskierte Polizisten bei Protestaktion

Wie "nordbayern.de" berichtete, war die Polizei mit maskierten Polizisten des Unterstützungskommandos (USK) vor Ort. Diese habe die Aktivisten abgeriegelt. Mindestens vier von ihnen hätten sich auf der Fahrbahn festgeklebt. Begonnen habe der Protest gegen 7.15 Uhr.

In den vergangenen Wochen hatte das Protestbündnis immer wieder mit Blockaden auf Straßen für Staus gesorgt. Besonders in Hamburg und Berlin hatten sich Aktivisten mehrmals pro Woche auf Autobahnauffahrten und Kreuzungen gesetzt. In Nürnberg ist es die erste Aktion der Gruppe.