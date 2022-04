Überraschung am Dutzendteich

So lange geht das Volksfest in Nürnberg in die Verlängerung

Das Volksfest geht in die Verlängerung: Eigentlich wäre am Wochenende, traditionell zum 1. Mai, Schluss. Weil’s aber gar so schön ist, wird das Frühlingsfest um eine Woche verlängert.

Das Frühlingsfest in Nürnberg wird um eine Woche bis zum 8. Mai verlängert. Diese Entscheidung wurde am Freitag bekanntgegeben. In den vergangenen Tagen wurde auf dem Volksfestplatz viel verhandelt, abgesprochen und umgeplant. "Eine komplexe Nummer" nennt Volksfestsprecher Peter Budig die Verlängerung, die es in der Vergangenheit etwa wegen schlechten Wetters schon mal gegeben habe.



Volksfest in Nürnberg: Erst Umbau, dann Verlängerung

Rund 30 Schausteller hätten Anschlusstermine und müssten weiterziehen. "Da darf der Platz natürlich nicht aussehen wie ein lückiges Gebiss." Montag und Dienstag wird umgebaut, das Volksfest bleibt geschlossen. Am Mittwoch geht's dann weiter.

Außerdem habe es Abstimmungen mit der Stadt Nürnberg gegeben. Oberbürgermeister Marcus König erklärt auf Nachfrage von t-online: "Gerade für die Schausteller waren die vergangenen zwei Jahre mehr als hart, sie waren existenzbedrohend." Die Verlängerung des Frühlingsfests nun solle einerseits den Schaustellern die Möglichkeit geben, Umsatz zu machen, andererseits gebe das den Menschen weit über Nürnberg hinaus noch eine Woche länger eine tolle Attraktion."

Nach zwei Wochen ziehen die Schausteller eine grandiose Bilanz, erklärt Budig. So etwas hätten sie noch nicht erlebt: Bestes Wetter, viele Besucher und herzliche Stimmung. Klar freue es die Schausteller, dass sie nach langer Durstrecke endlich wieder Geld verdienen und am Leben teilhaben können. Doch noch mehr freuen sich alle Beteiligten über die überwältigenden Reaktionen der Besucher, die sich so sehr über das Fest freuen. "Da geht einem das Herz auf." Die Kundschaft drängte regelrecht darauf, ein großer Nachholbedarf wurde spürbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelsleute.

Das dürfen sie nun noch eine weitere Woche in Nürnberg erleben. Die frohe Botschaft der Verlängerung wurde am Freitag offiziell verkündet. Beinahe zeitgleich zur langersehnten Verkündung in München, dass das Oktoberfest 2022 wieder stattfindet. Zuerst hatten die Nürnberger Nachrichten berichtet.



Das Frühlingsfest läuft seit dem 16. April, es galt für die Branche als letzte Rettung nach zweijähriger Corona-Zwangspause. Es endet nun am 8. Mai: Dann wird es auch das traditionelle Abschlussfeuerwerk geben, das somit um eine Woche verschoben wird.