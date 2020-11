Am 2. Dezember

"Lebenswerte Innenstadt für alle" – Bürgerbeteiligung startet

26.11.2020, 09:21 Uhr | t-online

Fußgängerzonen sollen ausgeweitet und öffentliche Parkplätze am Straßenrand zurückgebaut werden. Das hat der Gemeinderat in Stuttgart 2017 beschlossen, nun sollen die Bürger mitentscheiden.

Die Bürgerbeteiligung zum Projekt "Lebenswerte Innenstadt für alle" in Stuttgart startet am 2. Dezember. Die Stadt möchte mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, mehr Grün und insgesamt mehr Lebensqualität. Die Bürger sollen in diesem Prozess involviert werden.

Dafür bietet die Stadt am 2. Dezember einen virtuellen Dialogabend mit Vorträgen an. Interessierte können sich bis zum 2. Dezember anmelden, anschließend können Anregungen und Ideen online bis zum 22. Dezember in einem städtischen Beteiligungsportal eingebracht werden.

Auf der Agenda stehen insbesondere verkehrliche Fragen zu den Fußgängerzonen, zum Liefer- und Radverkehr, zu den freiwerdenden Flächen allgemein und zu Behindertenparkplätzen.