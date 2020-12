Am Flughafen Stuttgart

Wunderheiler nach zwei Jahren Fahndung festgenommen

08.12.2020, 09:19 Uhr | dpa

Weil er selbst hergestellte Medizin illegal verkauft haben soll, fahndete die Polizei seit 2018 nach einem Mann. Nun haben die Beamten den Gesuchten festgenommen.

Die Polizei hat am Flughafen in Stuttgart einen selbst ernannten Wunderheiler festgenommen, der seit 2018 mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Der 49-Jährige wollte am Sonntag aus der Türkei nach Deutschland einreisen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag.

Er soll ein selbst hergestelltes medizinisches Wundermittel ohne Wirkung und ohne Zulassung verkauft haben – in mindestens einem Fall rief das Mittel gesundheitliche Schäden hervor.



Da der Mann im Jahr 2018 nicht zur Hauptverhandlung erschienen war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nun wurde er wegen Fluchtgefahr in eine Haftanstalt eingeliefert.