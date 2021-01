Am Corona-Testzentrum

Schausteller-Häuschen sollen Arbeitsabläufe verbessern

04.01.2021, 12:50 Uhr | t-online

Am Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen in Stuttgart wird nach wie vor viel getestet. Bunte Schausteller-Häuschen sollen bald bei der Organisation helfen.

In Stuttgart sollen Empfangshäuschen zur einfachen und schnellen Registrierung der Testpersonen auf dem Gelände der Cannstatter Wasen bereitgestellt werden. Wie die Stadt mitteilt, seien die Häuschen von den Schaustellern am 2. Januar geliefert worden.

"Unsere Prozesse sind durch die zusätzlichen Angebote viel komplexer geworden. Um weiterhin effektiv und leistungsfähig arbeiten zu können, werden wir nun einzelne Arbeitsschritte unterteilen. Das heißt, dass wir die Testpersonen nun zunächst an einer vorgeschalteten Station empfangen und registrieren", so Dr. Hans-Jörg Wetenauer, leitender Arzt des Corona-Testzentrums. Seit Kurzem werden auf dem Gelände auch Schnelltests angeboten.

Insgesamt zwölf bunte Schaustellerhäuschen habe die Stadt angemietet. Sie sollen in den nächsten Tagen mit Storm und Internet versorgt werden und im Laufe der Woche in Betrieb gehen. "Dass sich Testzentrum und Schausteller gegenseitig mit der Anmietung der Häuschen unterstützen, freut mich sehr. Das ist ein schönes Zeichen in dieser schwierigen Zeit", so Dr. Alexandra Sußmann, Bürgermeisterin für Soziales. Auch den Schaustellerverband Südwest freut die Zusammenarbeit: "Wir wollen, dass die Pandemie bald ihr Ende findet und die Schausteller wieder auf den Wasen zurückkehren können", so der Vorsitzende Mark Roschmann.

Im Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen werden Personen auf das Coronavirus getestet. Geöffnet ist es montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr.