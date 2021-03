Varianten auf dem Vormarsch

Mutanten-Anteil in Baden-Württemberg bei 50 Prozent

03.03.2021, 07:33 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg ist der Anteil der Infektionen mit einer Variante des Coronavirus stark angestiegen. Mittlerweile stecken sich die Hälfte der Infizierten mit einer Mutante an.

Die Coronavirus-Varianten breiten sich im Südwesten rasant aus. Entfielen in der letzten Januarwoche nur 7,4 Prozent aller vom Laborverband ALM untersuchten positiven Tests auf Besorgnis erregende Varianten, waren es vergangene Woche schon 50 Prozent. In der Woche davor lag der Prozentsatz bei 34, wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Dienstag mitteilte. Der ALM ist der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin.

Seit Dezember 2020 wurden dem Landesgesundheitsamt 5101 Virusvarianten mit besonderer Bedeutung gemeldet. Seit dem Jahreswechsel wurden bei dem Amt 373 Ausbrüche mit 1748 Varianten registriert, davon 19 Ausbrüche in Pflegeheimen, 16 in Kitas und 6 in Schulen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei landesweit 52 (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle stieg um 1.058 auf 318.505. Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen wuchs um 51 auf 8.148.