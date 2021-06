Freiburg im Breisgau

Polizei zufrieden: Glasverbot weitgehend eingehalten

26.06.2021, 10:18 Uhr | dpa

Das Glasverbot auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag weitgehend eingehalten worden. Zwischen Freitag 20.00 Uhr und Samstag 5.00 Uhr galt erstmals die Allgemeinverfügung der Stadt - verboten ist das Mitführen von Getränkebehältnissen aus Glas. Am Freitagabend versammelten sich etwa 250 Menschen auf dem Platz. Die Stimmung blieb laut Polizei friedlich.

Im Bereich des Seeparks zählte die Polizei etwa 100 Menschen - auch hier blieb die Stimmung friedlich. Es gab nur einzelne Beschwerden wegen Ruhestörung. Etwa 150 Menschen versammelten sich im Mensagarten. "Hier kam es vereinzelt zu Körperverletzungsdelikten, insgesamt blieb die Lage dort allerdings ebenfalls friedlich", so ein Sprecher in einer Pressemitteilung. Im Bereich des Lederleplatzes - wo die Polizei etwa 100 Menschen zählte - wurden Beamte provoziert, Anwohner beschwerten sich wegen des Lärms.

Nach mehreren Angriffen auf Polizeibeamte, Ruhestörung und auch Fällen sexueller Belästigung in Parks und auf öffentlichen Plätzen hatte die Stadt Stuttgart für dieses Wochenende ein Aufenthaltsverbot für die Anlagen rund um den Feuersee im Stuttgarter Westen und für den Marienplatz verhängt. Freiburg verfügte das Glasverbot.

In vielen Städten im Südwesten hatten sich an den vergangenen Wochenenden bei schönem Wetter und angesichts gelockerter Corona-Beschränkungen teils Hunderte Menschen auf Wiesen und Plätzen versammelt. Dabei war es auch zu Auseinandersetzungen und Gewalt gekommen. Anwohner hatten zudem über Lärm und Vermüllung geklagt.