Stuttgart

"Bild": Führich kurz vor Wechsel zum VfB Stuttgart

18.07.2021, 20:07 Uhr | dpa

Der Wechsel von Offensivspieler Chris Führich vom Zweitligisten SC Paderborn zum VfB Stuttgart steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung unmittelbar bevor. Der Fußball-Bundesligist zahle für den 23-Jährigen eine Ablöse von etwa 2,5 Millionen Euro, hieß es in dem Bericht am Sonntag. Führich solle noch im Trainingslager der Stuttgarter, das der VfB am Samstag in Kitzbühel bezog, zur Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo stoßen.

Sportdirektor Sven Mislintat wollte den Transfer auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur noch nicht bestätigen. Mit dem Spieler war der Verein schon längere Zeit einig, zuletzt ging es offenbar noch um die Ablöse. In der Offensive hat Stuttgart nach dem Verkauf des argentinischen Nationalstürmers Nicolas Gonzalez und dem Kreuzbandriss von Silas Handlungsbedarf. Führich kann auf beiden offensiven Außenbahnen, aber auch zentral spielen.