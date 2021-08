Autofahrer muss Geisterfahrer ausweichen

Polizei sucht Unfallverursacher nach Fahrerflucht

09.08.2021, 11:28 Uhr | t-online

Ein Warndreieck steht auf einer Straße (Symbolbild): In Stuttgart ist ein Unfall passiert, nachdem ein Autofahrer einem Geisterfahrer ausweichen musste. (Quelle: Sebastian Peters/imago images)

Ein Autofahrer ist in Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen, nachdem ein anderer Fahrer ihm entgegen gekommen war. Es kam zu einem Unfall, den der Verursacher allerdings nicht zu interessieren schien.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr musste ein Chevrolet-Fahrer auf der Mittleren Filderstraße in Richtung Degerloch einem anderen Fahrer ausweichen. Das teilte das Polizeipräsidium Stuttgart mit. Der unbekannte Mann war dem 48-Jährigen in einer Kurve auf Höhe des Ortsteils Birkach auf dessen Fahrbahn entgegen gekommen. Der konnte zwar einen Zusammenstoß verhindern, kam allerdings nach rechts von der Straße ab.

Er kollidierte mit einem Ampelmast und einem Baum. Der andere Fahrer fuhr unerlaubt weiter. Der Verunglückte erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an seinem Auto beträgt etwa 58.000 Euro. Zeugen des Unfalls können sich unter 071189904100 beim Polizeipräsidium Stuttgart melden.