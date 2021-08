Bonatzbau betroffen

Gebäudeteile am Stuttgarter Hauptbahnhof abgestürzt

17.08.2021, 10:51 Uhr | dpa, t-online

Stuttgart: Fassadenteile aus Hauptbahnhof gebrochen

In der Fassade des Stuttgarter Hauptbahnhofs klafft seit den frühen Morgenstunden ein großes Loch. In der Nacht zu Dienstag fielen Steine aus dem Bonatzbau und hinterließen ein Loch, das rund zwei mal drei Meter groß ist. (Quelle: t-online/dpa)

Riesige Loch klafft in der Fassade: In der Nacht zu Dienstag waren am Stuttgarter Hauptbahnhof Steine heruntergestürzt. (Quelle: t-online/dpa)