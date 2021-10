Neuanschaffung dauert lange

Zu wenige Fahrzeuge – Stuttgarter Ordnungsamt muss Autos mieten

01.10.2021, 09:31 Uhr | tme, t-online

Eigentlich verfügt das Ordnungsamt in Stuttgart über 17 Fahrzeuge für seine Mitarbeiter. Doch wegen Reparaturen sind zwei ausgefallen. Kurzfristiger Ersatz musste her – in Form von gemieteten Fahrzeugen.

Fahrzeugmangel in Stuttgart: In der Landeshauptstadt musste das Ordnungsamt wegen fehlender Autos auf Mietwagen zurückgreifen. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt t-online. Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienst, die im Auftrag des Ordnungsamts unterwegs sind, waren dabei beobachtet worden, wie sie vor einem schwarzen, mit "Polizeibehörde" beschrifteten Fahrzeug stehen. Üblicherweise fahren sie in Autos mit blau-weiß-gelber-Markierung, wie sie auch die Polizei nutzt.

Doch zwei der Fahrzeuge waren kaputt, mussten in die Reparatur. "Es hat sich herausgestellt, dass die Reparatur nicht wirtschaftlich gewesen wäre", so der Sprecher gegenüber t-online. "Zudem waren sie beide Diesel-Fahrzeuge". Das ist in Stuttgart problematisch, weil in der Umweltzone bestimmte Diesel-Fahrzeuge verboten sind. "Also mussten sie ersetzt werden", so der Sprecher.

Eine Fahrzeug des Ordnungsamts mit dem Aufschrift "Polizeibehörde" (Archivbild): Davon gibt es derzeit in der Landeshauptstadt zu wenige. Deswegen musste die Verwaltung auf eine Notlösung zurückgreifen. (Quelle: Hettrich/imago images)



Mietautos für Ordnungsamt in Stuttgart: Notlösung wegen Corona

Da man nicht genau wüsste, wie lange sich die für eine Neuanschaffung nötige Ausschreibung hinziehen würde, habe man nach einer Zwischenlösung gesucht. Und sie in zwei Leihautos gefunden, die man von einer Mietwagenfirma geleast habe, so der Sprecher.

"Natürlich hätten wir auch warten und unsere Mitarbeiter auf die anderen Fahrzeuge aufteilen können", so der Sprecher weiter. "Aber wegen Corona sollen die Mitarbeiter nicht in großen Gruppen unterwegs sein."

Deswegen fahren nun zwei mit einem Metallschild beklebten Kleintransporter durch Stuttgart. "Polizeibehörde" steht auch auf diesen Schildern drauf. Nur, dass sie nicht auf silbernen Grund geklebt sind, sondern auf dem satten Schwarz von Mercedes-Vans.