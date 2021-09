Ausgelöst durch Elektrobus?

Rauch über Stuttgart – Großbrand in Busdepot

30.09.2021, 22:27 Uhr | t-online

Ausgebrannte Busse in einem Stuttgarter Depot: Die Brandursache ist unklar. (Quelle: Andreas Rosar/dpa)

Großeinsatz der Feuerwehr in Stuttgart: In einem Busdepot ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Über der Stadt war eine Rauchsäule zu sehen – und Explosionsgeräusche zu hören.

In einem Stuttgarter Busdepot hat es am Donnerstagabend einen Großbrand gegeben. Wie der SWR berichtete, standen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Reifen, die im Feuer platzten, lösten demnach Explosionsgeräusche im Stadtgebiet aus. Verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Auf Twitter warnte die Polizei Anwohner des Busdepots:

Das Innenministerium von Baden-Württemberg warnte Anwohner über die NINA-Warnapp. Auf Fotos im Internet war eine große Rauchsäule über dem Stuttgarter Osten zu sehen.



Laut SWR könnte ein Elektrobus die Ursache für den Brand sein. Das sei aber nicht bestätigt.