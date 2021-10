Vorfall in Stuttgart

Mann belästigt mehrere Frauen in Bar sexuell

10.10.2021, 14:55 Uhr | t-online

Flaschen mit verschiedenen Spiritousen in einer Bar (Symbolbild): In Stuttgart hat ein Mann mehrere Frauen sexuell belästigt. (Quelle: Seeliger/imago images)

Die Polizei hat in Stuttgart einen Mann festgenommen, der mehrere Frauen belästigt haben soll. Mittlerweile ist er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

In Stuttgart-Mitte soll ein 25-Jähriger mehrere Frauen geküsst, begrabscht und bedrängt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann daraufhin in der Nacht zu Sonntag um 1.30 Uhr von der Polizei festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in einer Bar der Steinstraße.

Zwei Besucherinnen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten Anzeige erstattet. Sie soll der Mann in der Bar belästigt haben. Auch vor dem Lokal wurde er laut Polizei zwei weiteren Frauen gegenüber verbal aufdringlich. Er versuchte demnach außerdem, nach ihnen zu greifen.

Nach seiner Festnahme wurde er in Polizeigewahrsam gebracht. Am Sonntag wurde er entlassen.