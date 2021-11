Zeugen und Opfer gesucht

Unbekannte versprühen Reizgas in Stadtbahn

15.11.2021, 20:07 Uhr | t-online, ads

Eine einfahrende U7 nach Mönchfeld (Symbolbild): In einer Stadtbahn in Stuttgart haben Unbekannte Reizgas versprüht. (Quelle: Arnulf Hettrich)

Zwei junge Männer haben in einer Stuttgarter Straßenbahn Reizgas versprüht und damit mehrere Menschen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene.

In Stuttgart haben am Freitagabend zwei Unbekannte in einer U7 in Richtung Hauptbahnhof Reizgas eingesetzt und damit mehreren Passagieren Atemwegsreizungen beschert. Das teilte die Polizei Stuttgart am Montag mit.

Demnach flüchteten die beiden an der Station Löwentorbrücke aus der Bahn und ließen eine Reizgaskartusche zurück. Da sich die Türen schlossen, konnte ein Passant sie erst eine Station später, am Pragfriedhof, aus der Bahn treten.



Reizgas-Einsatz in Stuttgarter Stadtbahn: Polizei sucht Geschädigte und Täter

Vier Jugendliche erlitten Atemwegsreizungen und Reizhusten, die Polizei Stuttgart geht jedoch von mehr Betroffenen aus und bittet diese, sich zu melden. Sie sucht neben weiteren Geschädigten auch nach Zeugen und den Tätern: Sie sollen demnach erst zwischen 16 und 17 Jahre alt gewesen sein.



Der Polizei zufolge trug einer der Täter eine schwarze Alpha Industries-Jacke und eine schwarz-graue Jogginghose, hatte kurze Haare und einen lichten Bart und hielt eine Flasche in der Hand. Er wirkte demnach alkoholisiert. Der andere Gesuchte soll mit einem dunklem Parka und Jogginghose bekleidet und zwischen 1.75 Meter und 1.85 Meter groß gewesen sein. Zeugen und Geschädigte können sich unter 0711-8990 3200 bei der Polizei melden.