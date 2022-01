Stuttgart

Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart

06.01.2022, 02:46 Uhr | dpa

Die FDP startet am Donnerstag mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart in das neue Jahr. Bei dem politischen Jahresauftakt der Liberalen sprechen der Bundesvorsitzende Christian Lindner und der kommissarische FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sowie mehrere FDP-Politiker aus Baden-Württemberg.

Die FDP wolle sich mit kommenden Herausforderungen befassen und auf inhaltliche Schwerpunkte einstimmen, wie es aus der Partei hieß. Es ist das erste Treffen dieser Art, seit die Liberalen mit SPD und Grünen die neue Bundesregierung gebildet haben. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung erneut überwiegend digital statt. Sie wird im Internet aus dem Stuttgarter Opernhaus übertragen.

Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen am 6. Januar im Südwesten politisch in das neue Jahr. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten "Dreikönigsparade" getroffen. Bei der Zusammenkunft will sich die FDP traditionell auf die Werte liberaler Geisteshaltung besinnen und zum Auftakt des neuen Jahres Selbstbewusstsein demonstrieren.