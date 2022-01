Verdächtiger soll Feuer gelegt haben

Seniorin tot in Brandwohnung gefunden – 35-Jähriger in Haft

24.01.2022, 12:55 Uhr | dpa, mtt

Die Feuerwehr Anfang Januar am Einsatzort: In der Wohnung lag eine tote Frau – die Polizei ermittelt wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. (Quelle: 7aktuell)

Anfang Januar war in Stuttgart eine Seniorin tot in ihrer verrauchten Wohnung gefunden worden. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen: Der Mann soll die 89-Jährige getötet haben.

Nach einem Brand in Stuttgart, bei dem eine tote Frau gefunden wurde, ist ein 35-Jähriger festgenommen worden. Er soll die Seniorin umgebracht und Feuer gelegt haben.

Der Brand war am Abend des 4. Januar im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Mayer-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr brach die Tür auf und fand die 89-jährige Bewohnerin tot in ihrem Bett in der völlig verrauchten Wohnung.

Stuttgarter Sonderkommission nahm Verdächtigen fest

Diesen Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit, dass sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen der "Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts mit Brandlegung" ergeben habe. Die eingerichtete Sonderkommission "Cinis" habe den 35-Jährigen am Samstag im Großraum Stuttgart festgenommen, sagte ein Polizeisprecher t-online.



Gegen den Tatverdächtigen wird wegen Mordes ermittelt. Am Sonntag wurde der Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Aus ermittlungstaktischen Gründen schweigt die Polizei unter anderem zu den Fragen, wie die Frau getötet wurde, ob der mutmaßliche Täter und das Opfer sich kannten und welches Motiv der Mann gehabt haben könnte.