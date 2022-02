Gedenken an Hanau

Beleuchtung am Alten Schloss für Anschlagsopfer

18.02.2022, 16:03 Uhr | t-online

Gedenktafel für die Opfer der rassistischen Morde von Hanau in Stuttgart (Archivbild): Zwei Jahre danach soll in Stuttgart wieder gedacht werden. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz ermöglicht eine Gedenkveranstaltung für die Opfer von Hanau. Brisant: Die Stadt hatte ein solches Vorhaben zuvor abgelehnt.

Das Alte Schloss soll am Samstag in Stuttgart zum Gedenken an die Opfer von Hanau angestrahlt werden. Das teilt das baden-württembergische Finanzministerium mit, welches die Lichtinstallation finanziert hat. Bei dem rechtsextremen Terroranschlag waren vor zwei Jahren neun Menschen ermordet worden, weil sie Migrationshintergrund hatten.

"Rassismus tötet. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer und immer wieder Zeichen gegen Rassismus setzen", sagt Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). "Das ist das Mindeste, was wir für die Opfer und ihre Familien tun können.“

Gedenken in Stuttgart an Opfer von Hanau

Organisiert wird die Veranstaltung in Stuttgart vom Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg. Die Lichtprojektion soll um 18 Uhr am Alten Schloss mit einer Schweigeminute beginnen.

Vorgesehen war von den Organisierenden eigentlich, die Veranstaltung am Stuttgarter Rathaus abzuhalten. Das Büro von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte das aber abgelehnt, berichtet die "Stuttgarter Zeitung".

Stuttgart bekenne sich öffentlich gegen Rassismus und Diskriminierung, auch mit Veranstaltungen wie der Internationalen Woche gegen Rassismus, sagt Rathaus-Sprecherin Susanne Kaufmann. "Für eine Lichtprojektion am Rathaus fehlt uns der konkrete Bezug zur Stadt Stuttgart."