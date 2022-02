Wegen Mäharbeiten

Unfall auf B10 – Auto kracht in Traktor-Anhänger

20.02.2022, 11:29 Uhr | t-online

B10 Fahrtrichtung Vaihingen: Bei einem Verkehrsunfall ist ein Auto auf einen landwirtschaftlichen Anhänger gefahren. Der Autofahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am späten Samstagnachmittag kam es auf der B10 Richtung Vaihingen Höhe Hardt- und Schönbühlhof zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor mit Gespann.

Eine 47 Jahre alte Frau war mit Mäharbeiten auf dieser Strecke beschäftigt, weshalb sie mit einem Traktors inklusive Anhänger entlang der Bundesstraße fuhr. Trotz eingeschaltetem Warnlicht erkannte der 36-jähriger Autofahrer das Gespann zu spät und prallte auf den Anhänger.

Stuttgart: Totalschaden am Auto des Fahrers

Der 36-Jährige wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Lenkerin des Traktors blieb unverletzt. Laut Angaben der Polizei Ludwigsburg, sei an dem Auto ein Schaden entstanden. Es sei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Anhänger des Traktors sei ein Sachschaden von 5.000 Euro entstanden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße in diesem Bereich zwischen 18.20 Uhr und 22.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte örtlich umgeleitet werden. Zudem wurde der Bereich nach ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten gereinigt.