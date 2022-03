Stuttgart

Neun Profis des VfB Stuttgart auf Länderspiel-Reisen

20.03.2022, 11:36 Uhr | dpa

Neun Profis des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart reisen in der nun anstehenden Länderspielpause zu ihren jeweiligen Nationalteams. Kapitän Wataru Endo mit Japan, Torjäger Sasa Kalajdzic mit Österreich und Offensivmann Omar Marmoush mit Ägypten sind in der WM-Qualifikation im Einsatz, wie der Club nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg am Samstag mitteilte.

Zudem wurden die Verteidiger Borna Sosa (Kroatien) und Konstantinos Mavropanos (Griechenland) sowie Mittelfeldspieler Orel Mangala (Belgien) für Testpartien ihrer A-Nationalmannschaften nominiert. Auch die Stürmer Wahid Faghir (Dänemark U21) und Ömer Beyaz (Türkei U19) sowie Abwehrspieler Clinton Mola (England U20) gehen auf Reisen. Sein nächstes Liga-Spiel bestreitet der VfB am 2. April in Bielefeld.