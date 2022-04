Stuttgart

Die gute Mentalität: Tomás glaubt an Klassenerhalt des VfB

02.04.2022, 08:17 Uhr | dpa

Stuttgart (dpa/lsw - Einstellung und Mentalität sind für Stürmer Tiago Tomás die großen Trümpfe des VfB Stuttgart im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. "Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht absteigen werden. Denn wir haben die Mentalität, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und wir arbeiten sehr hart", sagte der 19-jährige Portugiese am Freitag der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Am Ende der Saison werden wir unser Ziel erreichen, daran habe ich keine Zweifel."

Tiago Tomás kam Ende Januar mit einem Leihvertrag bis 30. Juni 2023, der auch für die 2. Bundesliga gilt, vom portugiesischen Meister Sporting Lissabon. In bisher sieben Bundesliga-Spielen erzielte er drei Tore. Vor dem 28. Spieltag sind die Stuttgarter als Tabellen-14. punktgleich mit Hertha BSC auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Der Tabellen-17. Arminia Bielefeld, bei dem die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo am Samstag (15.30 Uhr/Sky) antritt, liegt mit 25 Punkten nur ein Zähler hinter dem VfB.

Der schnelle, torgefährliche und technisch starke Angreifer nennt Portugals Superstar Cristiano Ronaldo als sein Idol. Auch der mittlerweile 37-Jährige spielte einst als junger Profi für Sporting. Wie Ronaldo will auch Tiago Tomás Nationalspieler werden. "Natürlich möchte ich eines Tages in der portugiesischen Nationalmannschaft spielen. Das ist mein größter Traum", erklärte er.