Ermittlungen laufen

Leiche in Waldstück bei Esslingen gefunden

19.04.2022, 11:05 Uhr | t-online, ads

Eine Polizeiabsperrung in einem Wald (Archivbild): Die Polizei steht noch ganz am Anfang der Ermittlungen. (Quelle: Justin Brosch/imago images)

Am Ostermontag ist in einem Waldstück bei Esslingen eine Leiche gefunden worden. Viele Fragen sind noch offen: Die Polizei ermittelt.

Im Landkreis Esslingen südöstlich von Stuttgart ist eine Leiche gefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen t-online. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich dabei um einen Mann.

Er sei am Montagnachmittag in einem Waldstück in Deizisau gefunden worden. Nähere Informationen gebe es am Dienstagmorgen noch nicht: "Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen", so der Sprecher gegenüber t-online.