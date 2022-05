Menschenrechtlerin: Ukraine-Krieg ist Angriff des Bösen

Die Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakova, hat den Krieg Russlands gegen die Ukraine in einem Zeitungsinterview als "Angriff des Bösen" bezeichnet. Der Krieg und alles, was gerade im Land passiere, zeige das so offen wie selten in der Geschichte, sagte sie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag). Viele Menschen in Russland flüchteten sich momentan häufig in die Floskel, dass das alles nicht so eindeutig sei. "Aber genau das stimmt nicht. Was gerade passiert, ist absolut eindeutig", sagte sie.