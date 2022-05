Überlastete Tafeln im Südwesten mit Hilferuf an die Politik

Die Tafeln in Baden-W├╝rttemberg fordern wegen des Krieges in der Ukraine Unterst├╝tzung von der Politik. Die Zahl der Kundinnen und Kunden habe sich bei vielen Tafeln verdoppelt, teilte der Landesverband mit. Man habe sich deshalb nun mit einem Schreiben unter anderem an das Sozialministerium gewandt. Schon seit Wochen bef├Ąnden sich die Tafeln in einem Ausnahmezustand, hei├čt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Helfer und Leitungskr├Ąfte seien fast st├Ąndig ├╝berlastet. Die Stimmung drohe zu kippen, die Motivation nehme stetig ab.