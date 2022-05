Besondere Förderung für Wohnen im Kulturdenkmal

Mit einem millionenschweren Sonderprogramm will das Land Baden-W├╝rttemberg dringend ben├Âtigten Wohnraum in fr├╝heren Gasth├Âfen, leerstehenden Schulen, alten Bahnh├Âfen oder ehemaligen Fabriken erhalten und zeitgleich das Wohnen in Denkmalen unterst├╝tzen. Unter dem Titel "Wohnen im Kulturdenkmal" sollen Konzepte mit rund zwei Millionen Euro gef├Ârdert werden.