Innenminister Strobl steht wegen der Aff├Ąre massiv unter Druck. Seit Mittwoch ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Minister wegen der Weitergabe des Schreibens an einen Journalisten. Der Reporter wird verd├Ąchtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Am Freitag durchsuchte die Anklagebeh├Ârde das Ministerium und stellte Unterlagen sicher. SPD und FDP forderten am Samstag erneut die Entlassung des Ministers und Vize-Regierungschefs der gr├╝n-schwarzen Koalition. Die FDP-Fraktion stellte zudem Strafanzeige gegen den Minister, unter anderem wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen. ( Mehr lesen Sie hier. )

R├╝ckendeckung aus CDU: "Er ist ein sehr guter Innenminister"

Strobl selbst zeigte sich demonstrativ gelassen. Die Ermittlungen gegen ihn seien "v├Âllig in Ordnung". Das sei der Rechtsstaat, f├╝r den er lebe und arbeite, erkl├Ąrte Strobl am Samstag in einer Videobotschaft f├╝r den Bezirksparteitag der CDU Nordw├╝rttemberg in Waiblingen. Aus seiner Partei gab es R├╝ckendeckung. Der Vize-Chef der Unions-Fraktion im Bundestag, Steffen Bilger, sagte in Waiblingen: "Er ist unsere Nummer Eins in der Landesregierung. Er ist ein sehr guter Innenminister." Aus Sicht von CDU-Generalsekret├Ąrin Isabell Huber ist Strobl ein "klasse Innenminister, der in den vergangenen sechs Jahren sehr viel f├╝r die Sicherheit im Land erreicht hat".