Hoffmeister-Kraut spricht in Israel über KI

Stuttgart Hoffmeister-Kraut spricht in Israel ├╝ber KI Von dpa 09.05.2022 - 11:26 Uhr Lesedauer: 1 Min. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Wirtschaftsministerin von Baden-W├╝rttemberg. (Quelle: Marijan Murat/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will in Israel eine verst├Ąrkte Zusammenarbeit im Bereich der K├╝nstlichen Intelligenz (KI) ausloten. Das Land im Nahen Osten sei ein f├╝hrender Akteur und habe bei KI weltweit die h├Âchste Dichte an Start-ups, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Stuttgart mit. Die Reise der Ressortchefin solle bis diesen Donnerstag dauern.

Die gr├╝n-schwarze Landesregierung hatte erst im vergangenen Sommer beschlossen, in Heilbronn einen sogenannten Park f├╝r KI aufzubauen. Es handelt sich nach damaligen Angaben um eines der gr├Â├čten vom Land gef├Ârderten innovationspolitischen Einzelprojekte der vergangenen Jahrzehnte. Bei KI wird versucht, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu ├╝bertragen. KI kann dann eigenst├Ąndig Antworten finden und Probleme l├Âsen.

Bei dem Besuch in Israel gehe es auch um Cybersicherheit, also um den Schutz von Computersystemen und Netzwerken vor Angriffen. Der S├╝dwesten wolle seine IT-Sicherheitsbranche auch international sichtbarer machen. "Israel als in diesem Bereich weltweit f├╝hrendes Land ist hier ein idealer Kooperationspartner f├╝r unsere Unternehmen", sagte Hoffmeister-Kraut.