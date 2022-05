Porsche profitiert von VW-Gewinnsprung und kauft Aktien nach

Die Porsche Automobil Holding SE (PSE) hat im ersten Quartal am Gewinnsprung des Volkswagen-Konzerns mitverdient. Zudem nutzte die VW-Dachgesellschaft die Kursschw├Ąche bei VW-Anteilsscheinen zum Nachkaufen. F├╝r rund 400 Millionen Euro erwarb die Eigent├╝merholding der Familien Porsche und Pi├źch im Dax notierte Vorzugsaktien der Wolfsburger, wie sie am Dienstag mitteilte. Damit steigt der Kapitalanteil am VW-Konzern von 31,4 auf 31,9 Prozent. Somit flie├čt auch ein gr├Â├čerer Anteil der vom Konzern auszusch├╝ttenden Dividenden an die Holding. Die Stimmrechtsanteile bleiben hingegen mit 53,3 Prozent unver├Ąndert.