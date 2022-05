Tausende Bienen in Aufregung haben f├╝r Behinderungen auf einer Bundesstra├če bei Balingen in Baden-W├╝rttemberg gesorgt. Nach Angaben der Polizei fielen drei Bienenst├Âcke mit insgesamt 45.000 Tieren von einem Anh├Ąnger auf die Fahrbahn. Der 75 Jahre alte Fahrer, der insgesamt 30 Bienenst├Âcke geladen hatte, bemerkte aber das Missgeschick am Montag nicht und fuhr weiter.