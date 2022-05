Familientreffen: Teufel, Oettinger, Schavan, Mappus zusammen

Am sp├Ąteren Abend kam auch CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl (62) noch zu dem Treffen - er musste noch an seiner Rede f├╝r die Landtagsdebatte an diesem Mittwoch feilen. Der Minister steht derzeit wegen der Aff├Ąre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse massiv unter Druck. Die Opposition fordert seine Entlassung und will ihn an diesem Mittwoch im Landtag weiter in die Enge treiben. Strobl war unter den CDU-Landeschefs Oettinger und Mappus Generalsekret├Ąr, danach ├╝bernahm er selbst den Landesvorsitz. Am Abend war die verbreitete Meinung unter den CDU-Leuten, man solle nun abwarten, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben.