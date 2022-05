Strobl: Opposition will Innenminister in Enge treiben

Die Opposition in Baden-W├╝rttemberg will in der Aff├Ąre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens Innenminister Thomas Strobl (CDU) weiter in die Enge treiben. Die FDP-Fraktion hat dazu im Landtag f├╝r diesen Mittwoch (10.00) eine Debatte beantragt, die den Titel tr├Ągt: "Verdacht der Ver├Âffentlichung von Dienstgeheimnissen - Wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?" Es wird erwartet, dass der 62 Jahre alte CDU-Politiker Strobl selbst in der Debatte das Wort ergreift. Gegen den Minister ermittelt die Staatsanwaltschaft, FDP und SPD fordern deshalb seine Entlassung.