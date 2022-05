Boris Becker eckt im Gef├Ąngnis an

Nato probt Krieg in L├╝neburger Heide

Stuttgart Hermann fordert Druck auf Gesellschaft statt Waffenlieferung Von dpa 11.05.2022 - 09:25 Uhr Lesedauer: 1 Min. Winfried Hermann spricht bei einer Regierungs-Pressekonferenz. (Quelle: Bernd Wei├čbrod/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Verkehrsminister Winfried Hermann (Gr├╝ne) hat seine Ablehnung von weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine bekr├Ąftigt und mehr Druck auf die Zivilgesellschaft in Russland gefordert. "Wir m├╝ssen jetzt wirklich auch zivile Kommunikation aufbauen", sagte der gr├╝ne Parteilinke am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin".

Das bedeute zum Beispiel, dass nicht alle Kommunen ihre Beziehungen abbrechen sollten zu den Partnerkommunen in Russland. Schulen und Universit├Ąten h├Ątten Beziehungen gehabt. "Das m├╝ssen wir nutzen, um auch in die Gesellschaft in Russland hineinzuwirken, dass auch dort Druck entsteht, den Krieg zu beenden", sagte der 69-J├Ąhrige.

Er sei zwar der Meinung, dass es ein Recht auf Selbstverteidigung geben soll, sagte Hermann. Aber man solle nicht nur auf Waffen setzen und nicht nur auf immer mehr Waffen, begr├╝ndete er seine Ablehnung von weiteren Waffenlieferung. Es bestehe die Gefahr, dass der Konflikt dadurch weiter eskaliere.