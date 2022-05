Ukraine-Krieg: FDP für Ertragssteigerung der Landwirtschaft

FDP-Fraktionsvize Carina Konrad dringt angesichts der angespannten Agrarm├Ąrkte wegen des Ukraine-Kriegs auf einen Ausbau der Nahrungsproduktion. "Der Knappheit an Agrarrohstoffen m├╝ssen wir mit Ertragssteigerung begegnen. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen der G7-Agrarminister am Freitag in Stuttgart. "F├╝r uns bedeutet der Krieg in der Ukraine h├Âhere Lebensmittelpreise, f├╝r die ├ärmsten der Welt jedoch dramatischen Hunger." Pl├Ąne zur Ausweitung der Biolandwirtschaft mit ihrem enormen Fl├Ąchen- und Ressourcenverbrauch leisteten aktuell keinen Beitrag zur L├Âsung.