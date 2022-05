Absagen ehrenamtlicher Zensus-Helfer: "Auf Sie kommt es an"

Absagen von Interviewern f├╝r die am kommenden Montag beginnende Volksz├Ąhlung bereiten den Kommunen Kopfzerbrechen. "Die Erhebungsbeauftragten haben beim Zensus eine Schl├╝sselrolle - auf Sie kommt es an", appellierte St├Ądtetagsdezernent Norbert Brugger an die ehrenamtlichen Volksz├Ąhler. Manch einer f├╝hle sich ├╝berfordert, wenn der Start der Befragung kurz bevorstehe. Die Suche nach Freiwilligen hatte sich insbesondere in l├Ąndlichen Gebieten bereits am Anfang wegen der Pandemie als schwierig erwiesen.