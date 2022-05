Minister Hermann warnt vor Blockade bei 9-Euro-Monatsticket

Im Streit um die Finanzierung des sogenannten 9-Euro-Monatstickets hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Gr├╝ne) vor einer Blockade gewarnt. Falls der Bund nicht bereit sei, die Regionalisierungsmittel zu erh├Âhen, k├Ânnte das Gesamtpaket Tankrabatt und 9-Euro-Ticket im Bundesrat scheitern, teilte Hermann am Sonntag in Stuttgart mit. Noch k├Ânnte ein informelles Vermittlungsverfahren die drohende Blockade verhindern.

Mit dem Monatsticket k├Ânnen Fahrg├Ąste vom Juni an f├╝r neun Euro bundesweit den ├Âffentlichen Nahverkehr nutzen - in allen St├Ądten und ├╝ber alle Verbundgrenzen hinweg. Der Verkauf soll vom 23. Mai an beginnen.