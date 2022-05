Bis Ende Juli muss Klarheit über Expo-Pavillon herrschen

Die Nachnutzung des fr├╝heren Pavillons bei der Weltausstellung in Dubai bleibt weiterhin unklar. Eine Entscheidung m├╝sse bis sp├Ątestens Ende Juli fallen, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart mit: "Wir streben nach wie vor an, dass der Pavillon ein Ort des bilateralen Austausches zwischen Baden-W├╝rttemberg und den Vereinigten Arabischen Emirate wird, den auch unsere Unternehmen und sonstige Akteure nutzen k├Ânnen."